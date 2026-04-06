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Vue de Lyon sur les berges du Rhône @CM

Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce lundi à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Malgré le soleil et les températures élevées, la qualité de l'air reste moyenne ce lundi 6 avril à Lyon et dans une grande partie de la métropole. 

    Malgré un lundi de Pâques très ensoleillé et des températures bien au-dessus des normales de saison, favorables à la formation d'ozone, l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique les indices resteront moyens tout au long de la journée à Lyon et une grande partie de la métropole. 

    Le sud de l'agglomération, notamment autour d'Oullins-Pierre-Bénite et Saint-Genis-Laval, ainsi que les grands axes de circulation, seront toutefois concernés par des indices dégradés. 

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