Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration accident alpinisme. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Massif du Mont-Blanc : un skieur originaire de Lyon perd la vie dans le couloir Whymper

  • par C.M.

    • Un homme de 32 ans est décédé hier, dimanche 5 avril, après une chute mortelle alors qu’il tentait de descendre le couloir Whymper, dans le massif du Mont-Blanc (Haute-Savoie).

    Un nouveau drame est survenu hier, dimanche 5 avril, dans le massif du Mont-Blanc. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un skieur de 32 ans est décédé après une chute alors qu’il s’était engagé dans le couloir Whymper.

    Les secours sont intervenus aux alentours de 9 h 30 pour tenter de le réanimer, sans succès. L’homme, originaire de la région lyonnaise, était accompagné au moment des faits. Son ami a été pris en charge un hélicoptère Dragon 74 pour être ramené dans la vallée.

    à lire également
    Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce lundi à Lyon 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Massif du Mont-Blanc : un skieur originaire de Lyon perd la vie dans le couloir Whymper 11:02
    Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce lundi à Lyon  10:15
    Lyon : 100 000 festivaliers ont rythmé la 22e édition de Quais du Polar  09:37
    Lyon soleil
    Météo : un lundi de Pâques chaud et ensoleillé, 25 degrés attendus à Lyon 09:00
    "Comment parler de la guerre aux enfants" : le pari réussi du CHRD de Lyon 07:00
    d'heure en heure
    Photo extraite du court-métrage "D'ombre et de lumière", réalisé par le lyonnais Fabien Loïacono.
    Cinéma : un court-métrage lyonnais créé avec l’IA en route pour Cannes et Los Angeles 05/04/26
    L'impressionnant incendie aux Chartreux (Lyon 1er).
    Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon 05/04/26
    L’OL Lyonnes corrige Strasbourg et se hisse en finale de la Coupe de France ! 05/04/26
    Ligue 1 : dans une triste rencontre, l’OL bute sur Angers SCO et s’éloigne du podium 05/04/26
    Vers un appel au boycott pour le concert de Patrick Bruel ? 05/04/26
    Pierre Oliver lyon
    Lyon : Pierre Oliver reprend les rênes du 2e arrondissement pour un nouveau mandat sous le signe de la sécurité 05/04/26
    La station du métro D, Sans Souci, à Lyon.
    "Pas de souci" : cette expression courante en dit long sur nos relations aux autres selon un professeur de Lyon 3 05/04/26
    Municipales 2026 : Olivier Berzane installé maire du 8e arrondissement dans un climat tendu 05/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut