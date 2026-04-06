Massif du Mont-Blanc : un skieur originaire de Lyon perd la vie dans le couloir Whymper

Un homme de 32 ans est décédé hier, dimanche 5 avril, après une chute mortelle alors qu’il tentait de descendre le couloir Whymper, dans le massif du Mont-Blanc (Haute-Savoie).

Un nouveau drame est survenu hier, dimanche 5 avril, dans le massif du Mont-Blanc. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un skieur de 32 ans est décédé après une chute alors qu’il s’était engagé dans le couloir Whymper.

Les secours sont intervenus aux alentours de 9 h 30 pour tenter de le réanimer, sans succès. L’homme, originaire de la région lyonnaise, était accompagné au moment des faits. Son ami a été pris en charge un hélicoptère Dragon 74 pour être ramené dans la vallée.