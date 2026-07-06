Sortie du baccalauréat au lycée du parc, dans le 6e arrondissement de Lyon ce lundi.

Dans l'Académie de Lyon, les résultats des principaux examens s'apprêtent à tomber dans les prochains jours. Les premiers à recevoir leurs notes seront les candidats passant un baccalauréat ou un CAP.

Baccalauréat, brevet des collèges, CAP... La tension monte ces derniers jours chez les élèves de l'Académie de Lyon. Après des épreuves passées sous une importante vague de chaleur, les résultats arriveront prochainement. Pour mieux vous repérer, Lyon Capitale vous dévoile les échéances de l'Académie de Lyon (Rhône, Loire, Ain) pour chaque diplôme.

Coup d'envoi ce mardi 7 juillet à 11 h 30 avec les résultats des baccalauréats généraux, technologiques et professionnels qui seront affichés devant les établissements scolaires, et sur le site du ministère de l’ Éducation nationale. Ce mardi signera également la fin du suspense du côté des CAP. Il faudra attendre 13 h 30, et la publication des résultats sur l'espace Cyclades.

Le vendredi 10 juillet, c'est au tour des collégiens qui ont passé le brevet de recevoir leurs résultats. Ces derniers seront publiés à 14 heures. Les derniers à connaître leurs résultats, sont les élèves en classes de première, qui passaient le bac de Français. Leurs notes seront dévoilées sur l'espace Cyclades le lundi 13 juillet à 10 heures.

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