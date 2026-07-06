Sylvian Kaiser prend la direction générale d’Aedvices

L’entreprise Aedvices, experte dans la conception microélectronique, a nommé Sylvian Kaiser comme directeur général.

L’entreprise Aedvices spécialisée dans le conseil, la formation et le développement de puces microélectroniques intégrées (mobile, appareil connectée...), a nommé son nouveau directeur général, Sylvian Kaiser.

Aedvices intervient notamment dans la capacité de vérification des circuits, à travers un accompagnement technique auprès des clients. Avec une partie formation, Aedvices permet également aux clients de progresser dans leur capacité à eux-mêmes monter en expertise sur la vérification de circuits. "On travaille main dans la main avec nos clients. On veut les accompagner à la fois avec nos experts, mais aussi en les rendant eux-mêmes plus expertes, plus à même d’appréhender la vérification des circuits", relate pour Lyon Capitale Sylvian Kaiser.

L'entreprise Aedvices, spécialisée dans le conseil, la formation et le développement de puces microélectroniques intégrées. ©Aedvices

Cette nomination au poste de directeur général s’appuie sur les solides compétences de Sylvian Kaiser, fort d’un parcours dans l’ingénierie spécialisée dans les télécommunications.

Il co-fonde avec son frère en 2005 DOCEA POWER, une startup spécialisée dans la conception assistée par ordinateur : "Le développement de logiciels qui permettent aux ingénieurs micro-électroniciens de développer leur circuit, de faire la conception des circuits microélectroniques", explique Sylvian Kaiser. DOCEA POWER a vendu ses produits à des grandes entreprises mondiales de semi-conducteurs telles qu’Intel, Samsung, Sony, etc. En 2015, Intel rachète la société DOCEA POWER, Sylvian Kaiser travaillera donc jusqu’en 2025 pour Intel avant de rejoindre Aedvices en 2026.

"C'est un challenge que je connais"

Cette nomination représente un "retour aux sources" pour Sylvian Kaiser : "J’ai créé ma structure, je l’ai vue se développer, connaître du succès, se faire racheter par un grand groupe et se développer à l’international. Là, je retrouve une société de taille plus modeste, ce qui me permet de me frotter à de multiples domaines, en particulier celui qui permet de superviser et de régler au quotidien un ensemble d’activités. Aussi bien l’ingénierie, mais bien sûr en coordination avec les ventes, les finances et l’administration. C’est un challenge dans le domaine de la micro-électronique que je connais déjà", raconte Sylvian Kaiser.

L’objectif pour Sylvian est de continuer de se développer en France et à l’international. Avec une filiale au Brésil et récemment en Suède, le nouveau directeur général compte bien étendre la présence d’Aedvices à l’international. "Partout où nos clients ont besoin de nous, nous devons être présents. On veut vraiment être en très grande proximité avec les clients et être intégré chez eux pour leur fournir les meilleurs services", souligne le directeur général.