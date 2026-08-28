Actualité
Les secours sont intervenus quai Claude Bernard suite à une nouvelle noyade à Lyon. @WilliamPham

Près de Lyon, un jeune homme entre la vie et la mort après un rodéo urbain à Eurexpo

  • par LR
  • 1 Commentaire

    • Alors qu’il faisait un rodéo urbain à moto et sans casque à Chassieu, un jeune homme d’une vingtaine d’années s’est grièvement blessé en perdant le contrôle de son engin.

    En début de soirée ce jeudi 27 août, un jeune homme qui effectuait un rodéo urbain à moto et sans casque sur le boulevard de l’Europe, à Chassieu (Rhône), a fait une grave chute. Selon nos confrères du Progrès, la victime, âgée d’une vingtaine d’années, souffrirait de plusieurs fractures et traumatismes, dont un arrachement de l'épaule gauche.

    Le jeune homme aurait chuté au niveau de l’entrée ouest du parc Eurexpo avant de glisser sur le terre-plein central et de percuter un lampadaire. Le sol ne présenterait aucune trace de freinage.

    Pris en charge par les secours, son pronostic vital était engagé à son arrivée à l’hôpital. Mais la situation se serait aggravée à la suite de vomissements. La victime serait actuellement entubée, entre la vie et la mort.

    à lire également
    Interdiction des téléphones portables : l'académie de Lyon se tient prête à accompagner les élèves

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Interdiction des téléphones portables : l'académie de Lyon se tient prête à accompagner les élèves 14:00
    Près de Lyon, un jeune homme entre la vie et la mort après un rodéo urbain à Eurexpo 13:05
    Les forums des associations font leur rentrée dans les neuf arrondissements de Lyon 12:35
    bus TCL Lyon
    Orages : de nombreuses lignes de bus perturbées dans la métropole de Lyon 11:48
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 28 au 30 août 11:11
    d'heure en heure
    Rhône : des travaux réalisés sur la RD337 et la RD7 la semaine prochaine 10:43
    Rhône : ils transportaient 529 kilos de cocaïne en direction de l’Espagne, deux individus interpellés 10:06
    Les images impressionnantes des dégâts provoqués par les orages à Lyon, 40 interventions de pompiers en cours 09:15
    Sdis 69 Caserne © Tim Douet 103
    Une enquête ouverte après une série de cambriolages dans des casernes de pompiers autour de Lyon 08:44
    Trottinette électrique dans les rues de Lyon
    Villeurbanne rend obligatoire le port du casque pour les trottinettes électriques dès le 1er septembre 08:10
    Orages, pluie, crues : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance ce vendredi  07:39
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Météo : un vendredi entre grisaille et averses, 25 degrés attendus à Lyon  07:17
    Lyon : la Croix-Rousse organise sa grande braderie en septembre 27/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut