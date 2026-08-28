Près de Lyon, un jeune homme entre la vie et la mort après un rodéo urbain à Eurexpo

Alors qu’il faisait un rodéo urbain à moto et sans casque à Chassieu, un jeune homme d’une vingtaine d’années s’est grièvement blessé en perdant le contrôle de son engin.

En début de soirée ce jeudi 27 août, un jeune homme qui effectuait un rodéo urbain à moto et sans casque sur le boulevard de l’Europe, à Chassieu (Rhône), a fait une grave chute. Selon nos confrères du Progrès, la victime, âgée d’une vingtaine d’années, souffrirait de plusieurs fractures et traumatismes, dont un arrachement de l'épaule gauche.

Le jeune homme aurait chuté au niveau de l’entrée ouest du parc Eurexpo avant de glisser sur le terre-plein central et de percuter un lampadaire. Le sol ne présenterait aucune trace de freinage.

Pris en charge par les secours, son pronostic vital était engagé à son arrivée à l’hôpital. Mais la situation se serait aggravée à la suite de vomissements. La victime serait actuellement entubée, entre la vie et la mort.