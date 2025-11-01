Actualité
Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Pollution à Lyon : une qualité de l’air bonne à moyenne ce samedi

  • par Clémence Margall

    • C’est une nouvelle journée lors de laquelle les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes seront bons à moyens ce samedi 1er novembre à Lyon.

    Grâce au ciel couvert et au vent, la qualité de l’air sera bonne à moyenne tout au long de la journée de ce samedi 1er novembre à Lyon. Le site Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise : "Le temps couvert voire pluvieux contribuera avec un vent dispersif à des niveaux bas voire modéré des différents polluants".

    Une nouvelle fois, seuls les grands axes routiers de la métropole lyonnaise seront touchés par des pics de pollution, notamment aux multi-polluants et particules fines, au cours de la journée.

    Lyon : un appel à témoins lancé après la disparition d'un étudiant de l'EM Lyon

