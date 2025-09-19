Du soleil et une chaleur digne du plein été à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus

C'est une journée d'été qui attend Lyon et toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 19 septembre, avec un mercure qui s'envolera jusqu'à 33 degrés dans l'après-midi.

Il va faire chaud, voir très chaud pour la période ce vendredi 19 septembre à Lyon. Dans une journée ensoleillée, malgré quelques nuages qui pourraient circuler dans l'après-midi, un pic de chaleur digne du plein été est attendu cette après-midi.

Si ce vendredi matin il fait seulement 13 degrés, le mercure atteindra les 33 degrés dans l'après midi. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+11 degrés) qui devraient se maintenir pour la journée de samedi avant une nette baisse des températures dimanche. A noter que cette chaleur devrait être accompagné ce vendredi d'un vent du sud sensible.