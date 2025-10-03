Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce vendredi

La qualité de l'air restera toujours bonne ce vendredi à Lyon et dans la métropole de Lyon, grâce notamment à des conditions météorologiques favorables.

On respire toujours relativement bien à Lyon ce vendredi 3 octobre 2025. Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, et hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 et le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air restera bonne à moyenne aujourd'hui.

Grâce notamment à des conditions météorologiques favorables tout au long de la journée. Une qualité de l'air qui pourrait même s'améliorer ce weekend avec l'arrivée de la pluie dès vendredi soir et pour la journée de samedi.