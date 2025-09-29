Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera moyenne à bonne ce lundi 29 septembre 2025, avec des concentrations de polluants en baisse.

    Si le soleil devrait briller une bonne partie de la journée à Lyon ce lundi, le vent du nord, qui se renforcera en ce début de semaine, favorisera la dispersion de polluants atmosphériques.

    Ainsi, la qualité de l'air devrait restera moyenne à bonne dans toute la région lyonnaise. A Lyon, hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou encore le périphérique Laurent Bonnevay, les concentrations de polluants seront en baisse. Elles seront bonnes pour les particules fines et le dioxyde de soufre et moyenne pour le dioxyde d'azote et l'ozone.

