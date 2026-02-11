Le septuagénaire suspecté d'avoir tué son cambrioleur à Genas, remis en liberté

L'homme soupçonné d'avoir tué un cambrioleur qui s'était introduit dans son domicile de Genas lundi matin a été remis en liberté après sa garde à vue.

Le septuagénaire suspecté d'avoir mortellement blessé par arme à feu un homme qui se serait introduit chez lui à Genas a été remis en liberté ce mercredi midi. Selon Le Progrès, le bijoutier qui aurait fait feu avec un pistolet de collection dans la nuit de dimanche à lundi a passé deux jours en garde à vue et a été placé sous contrôle judiciaire.

Sous contrôle judiciaire

Une information a été ouverte par le parquet de Lyon et l'enquête et désormais confiée à un juge d'instruction. Pour rappel, le corps sans vie d'un homme de 19 ans a été découvert par les gendarmes lundi vers 3 h 20 dans le quartier pavillonnaire de Revolère. L'homme de 70 ans a reconnu avoir tiré avec une arme de poing, sans volonté de tuer, pour mettre en fuite la victime, soupçonné d'être un cambrioleur. Le septuagénaire assure avoir été menacé par ce dernier, muni d'une arme de poing.

Plusieurs individus auraient tenté de passer par le toit de la maison en retirant des tuiles. Selon Le Progrès, une autopsie a été pratiquée mercredi matin, révélant une mort liée à une hémorragie interne en raison d'une plaie au thorax. Une arme à feu a par ailleurs été découverte près du corps du défunt. Un à deux autres cambrioleurs seraient toujours en fuite selon nos confrères.