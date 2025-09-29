Le coup parfait de l'OL face à Lille qui lui permet de recoller au PSG en tête

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'Olympique Lyonnais s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Lille grâce à un but en début de match de Tyler Morton. Un nouveau succès, le 5e en 6 journées de championnat, qui permet aux hommes de Paulo Fonseca de recoller au PSG en tête.

C'est un petit hold-up qu'ont réalisé les joueurs lyonnais ce dimanche après-midi à Lille. Bien que dominé la majeure partie du match, l'OL s'est imposé 1-0 à l'extérieur grâce à un but de Tyler Morton dans le premier quart d'heure. Une cinquième victoire sur la plus petite des marges qui doit beaucoup à la solidité défensive de l'équipe de Paulo Fonseca, qui signe là un sixième clean sheet cette saison. Une solidité qui s'est accompagnée ce dimanche dans le nord d'une insolente efficacité.

Avec seulement deux tirs cadrés sur l'ensemble du match, les Rhodaniens ont su faire la différence dès la 13e minute de jeu grâce à un magnifique centre de Nicolas Tagliafico et une non moins belle tête de Tyler Morton (1-0, 13e). Par la suite, les Lyonnais ont subit les assauts des locaux mais ont pu compter sur la maladresse lilloise et quelques arrêts bien sentis de Dominik Greif qui semble de plus en plus à l'aise dans les cages lyonnaises.

Ce succès, le cinquième en six journées de championnat, permet aux Lyonnais de revenir à hauteur du Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1. De bon augure avant de recevoir jeudi Salzburg pour son premier choc européen de la saison et avant d'accueillir Toulouse au Groupama Stadium dimanche prochain en L1.