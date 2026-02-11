Actualité

Les Grands buffets de Narbonne refusent la médiation dans leur conflit face aux Grands buffets lyonnais

  • par La rédaction

    • Le restaurant Les Grands Buffets de Narbonne a refusé d'entrer en médiation dans le litige qui l'oppose aux Grands Buffets lyonnais.

    L'affaire sera bien tranchée par un tribunal. Selon actuLyon, l'entreprise Les Grands Buffets dirigée par Louis Privat a refusé d'entrer en médiation dans le cadre du différend qui l'oppose aux Grands Buffets lyonnais.

    L'affaire sera donc bien tranchée par la justice, alors que le fameux établissement de l'Aude a attaqué en justice le restaurant installé dans la tour rose du Vieux-Lyon au motif que ce dernier utilisait la marque déposée "Les Grands Buffets".

    Le co-fondateur des Grands Buffets de Narbonne indiquait en octobre avoir demandé aux Grands Buffets lyonnais de changer de nom, demande à laquelle les patron du restaurant ouvert aux printemps n'ont pas répondu favorablement. Le dossier avait été renvoyé par la justice au 24 mars.

    

