Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un lundi frais et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 20 degrés attendus

  par La Rédaction

    • C'est une belle journée, avec du soleil et un temps calme et sec, qui attend toute la région lyonnaise ce lundi 29 septembre 2025.

    A quelques jours de la fin du mois de septembre, le temps sera calme et sec ce lundi 29 septembre. Après quelques brouillards matinaux, l'après-midi sera ensoleillé, jusqu'en fin de journée.

    Côté températures, il fait seulement 8 degrés ce lundi matin mais le thermomètre atteindra les 20 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison et un temps lumineux qui devrait se maintenir jusqu'en fin de semaine à Lyon.

    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce lundi

