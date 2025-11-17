Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera globalement bonne à Lyon et dans la métropole de Lyon ce lundi 17 novembre 2025.

    On respire toujours très bien à Lyon et dans la métropole de Lyon. Grâce notamment à la pluie et au vent du nord prévu ce lundi 17 novembre, la qualité de l'air sera bonne dans toute la région lyonnaise, hormis autour des grands axes de circulation comme la M7 et le boulevard périphérique.

    Les concentrations en particules fines, ozone et dioxyde de soufre seront en baisse et elles seront moyenne pour le dioxyde d'azote. Une qualité de l'air qui devrait rester bonne cette semaine à Lyon.

