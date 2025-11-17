Actualité
Préfecture de l’Ain (wikipédia cc)

Ain : un rassemblement illégal de tuning dégénère à Bourg-en-Bresse

  • par La Rédaction

    • Près de 3 000 personnes et 800 véhicules se sont réunis samedi soir sur le parking du centre commercial Cap Émeraude malgré une interdiction préfectorale. La soirée a donné lieu à des conduites dangereuses et à des tirs de mortiers visant les forces de l’ordre.

    Dans la nuit du 15 au 16 novembre, un rassemblement de tuning non déclaré s’est tenu à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, en violation d’un arrêté préfectoral interdisant ces événements jugés trop risqués. Vers 23 h 30, quelque 800 véhicules et 3 000 participants ont convergé vers le parking du centre commercial Cap Émeraude. Police nationale, gendarmerie et police municipale ont rapidement bouclé les accès, notamment les sorties d’autoroute, pour sécuriser le secteur.

    Les forces de l’ordre ont observé de multiples manœuvres dangereuses, entre vitesses excessives et dérapages. La situation s’est aggravée vers 2 h 30 avec des tirs de mortiers, certains visant directement les policiers et d’autres tirés à proximité immédiate de la station-service. Un individu s’est approché des agents avec un jerrican d’essence, obligeant les forces de sécurité à utiliser des grenades lacrymogènes pour disperser les groupes les plus violents.

    Après la dispersion, une partie des participants a tenté de se regrouper sur un parking d’Ambérieu-en-Bugey, où un nouveau dispositif de contrôle les a contraints à quitter les lieux. Aucun blessé n’est à déplorer, mais trois véhicules de police ont été endommagés et des dégradations ont été relevées sur les parkings.

    La préfète de l’Ain a condamné "fermement" ces violences et annoncé le dépôt d’une plainte contre X. De nombreuses verbalisations ont été dressées et une enquête judiciaire est en cours.

