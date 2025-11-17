Actualité
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel gagne à Limoges et reste dans le peloton de tête

  • par Vincent Guiraud

    • L'Asvel a conservé sa place dans le haut de tableau du championnat de France de basket dimanche, en allant s'imposer sur le parquet de Limoges (81-65) lors de la 8e journée.

    Les hommes de Pierric Poupet (6 victoires, 2 défaites), restent co-leaders avec un bilan identique à Paris, Strasbourg et Nanterre, qui se sont tous imposés ce week-end.

    Décimé par les blessures ces dernières semaines, le CSP n'a pas encore profité du retour de plusieurs de ses éléments (Frank Mason, Justin Lewis, Mamadou Guisse, Leon Stergar) pour décrocher un quatrième succès cette saison et figure à la 13e place.

    Si les Limougeauds faisaient encore jeu égal au sortir du troisième quart-temps, les Villeurbannais ont accéléré dans les dix dernières minutes, portés par un excellent Bodian Massa qui a crevé l'écran avec 25 points et neuf rebonds pour permettre à ses coéquipiers de creuser une large avance à quelques minutes du terme.

    Côté Limoges, Nicolas Lang a terminé meilleur marqueur, avec une réussite moins probante à trois points (2/6), son domaine de prédilection.

