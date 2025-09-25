Actualité
(Illustration @WilliamPham)

Météo : une journée toujours humide et fraîche ce jeudi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • La journée de ce jeudi 25 septembre sera une nouvelle fois marquée par la présence des nuages et de températures toujours en dessous des normales de saison. 

    C’est une nouvelle journée fraîche et nuageuse qui attend les Lyonnais ce jeudi 25 septembre. Déjà ce matin, le ciel est particulièrement chargé et de rares averses pourront toucher Lyon dans la matinée. Côté mercure, il fait toujours très frais avec seulement 9 degrés. 

    Peu de changement est attendu au cours de la journée, tandis que les températures grimperont timidement jusqu’à 15 degrés. Soit un écart de 6 degrés avec les normales de saison. Un léger vent du Nord-ouest pourra également être ressenti dans l’après-midi. 

    Laisser un commentaire

