Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
Un lundi frais entre nuages et éclaircies à Lyon

  • par La Rédaction

    • C'est une journée alternant entre nuages bas et éclaircies qui attend l'agglomération lyonnaise ce lundi 13 octobre 2025.

    Pour cette nouvelle semaine d'octobre, les nuages bas seront de nouveau bien présents à Lyon, notamment ce lundi matin avant de se dissiper au fil de la journée, laissant place dans l'après-midi à de belles éclaircies.

    Côté températures il fait 10 degrés ce lundi matin et le mercure ne dépassera pas les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs un peu juste pour la saison.

