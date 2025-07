Pollution à Lyon : la qualité de l'air relativement bonne ce lundi

La qualité de l'air à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise sera relativement bonne ce lundi 7 juillet 2025.

On respire mieux à Lyon et dans la métropole de Lyon. Alors que ce lundi 7 juillet s'annonce ventée et plus fraiche, la qualité de l'air sera globalement bonne dans la région lyonnaise.

Le brassage atmosphérique devrait être important pour débuter la semaine, ce qui garantira le maintien de concentrations d'ozone plutôt basses pour la saison. Ainsi, les indices Atmo seront bon en ce qui concerne les particules fines, le dioxyde de soufre et d'azote et moyen pour ce qui est de l'ozone et des multi-polluants.