Les Lyonnaises l'emportent facilement face à Wolfsburg

Les joueuses de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 2-0 sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des champions. (Photo by Alexandra BEIER / AFP)

L'OL Lyonnes s'est facilement imposé ce mardi soir face à Wolfsburg lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions féminine (3-1).

Lyon, avec notamment un doublé d'Ada Hegerberg, s'est facilement imposé aux dépens du club allemand de Wolfsburg (3-1) en match de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions féminine et fonce vers la qualification directe pour les quarts de finale.

Les Lyonnaises occupent seules, provisoirement, la tête du classement en attendant notamment que Barcelone affronte Louvain mercredi. Les quatre premiers seront directement qualifiés pour les quarts, sans passer par les barrages.

OL Lyonnes, qui doit encore affronter la Juventus Turin, Manchester United et Atlético Madrid dans cette phase de ligue, a dominé sans partage un adversaire qui avait pourtant gagné ses deux premiers matches européens. Deux tirs sur la barre de l'Américaine Korbin Shrader (4e, 18e) ont précédé un doublé de la Norvégienne Ada Hegerberg qui a débloqué le compteur des championnes de France.

Celle-ci a repris dans un premier temps un coup franc de l'Américaine Lindsay Heaps qui avait heurté la transversale (25e) avant de marquer un second but en reprenant de la tête un coup franc joué par Selma Bacha (30e). En seconde période, les Lyonnaises ont porté le score à 3-0 avec un but de Wendie Renard qui a transformé un penalty accordé pour une faute sur Melchie Dumornay (72e).

En fin de partie, Wolfsburg a réduit l'écart avec un but de Lineth Beerensteyn, alertée dans l'axe, et qui a devancé Christiane Endler dans sa sortie (3-1, 80e), profitant d'un manque de vigilance d'OL Lyonnes qui auraient pu l'emporter plus largement au vu de leur supériorité (23 tirs à 2 dont seulement sept cadrés, 57 attaques à 7).