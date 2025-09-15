Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce lundi

Vue de Lyon sur les berges du Rhône @CM

La qualité de l'air à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise devrait être moyenne à bonne ce lundi 15 septembre 2025.

On respire toujours bien à Lyon. Ce lundi 15 septembre, avec un ensoleillement un peu plus présent et une légère augmentation des températures, les concentrations en ozone devraient légèrement augmenter. Cependant, la qualité de l'air restera moyenne à bonne dans toute l'agglomération lyonnaise.

Hormis autour des grands axes de circulation, la qualité de l'air sera bonne. Les concentrations en particules fines seront bonnes tout comme celle concernant le dioxyde de soufre.