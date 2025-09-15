Actualité
Vue de Lyon sur les berges du Rhône @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise devrait être moyenne à bonne ce lundi 15 septembre 2025.

    On respire toujours bien à Lyon. Ce lundi 15 septembre, avec un ensoleillement un peu plus présent et une légère augmentation des températures, les concentrations en ozone devraient légèrement augmenter. Cependant, la qualité de l'air restera moyenne à bonne dans toute l'agglomération lyonnaise.

    Hormis autour des grands axes de circulation, la qualité de l'air sera bonne. Les concentrations en particules fines seront bonnes tout comme celle concernant le dioxyde de soufre.

    à lire également
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : la Part-Dieu devient une galerie d’art le temps d’une expo

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : la Part-Dieu devient une galerie d’art le temps d’une expo 08:47
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce lundi 08:17
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Homme tué par balles à Lyon : un jeune de 19 ans mis en examen et écroué 07:55
    L'OL se saborde à Rennes et encaisse sa première défaite de la saison 07:38
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi entre nuages et averses à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus 07:12
    d'heure en heure
    Sonia Barkallah, enquête sur les expériences de mort imminente
    Expériences de mort imminente : "il ne faut pas mélanger avec le new age ou l’ésotérisme"assure Sonia Barkallah 07:00
    tor des géants ultra trail
    "Les personnes, poussées par la motivation de terminer le Tor des Géants, apprennent des moyens plus efficaces de faire face aux difficultés" 14/09/25
    vallée d'aoste
    Vallée d'Aoste : dans les pas des géants 14/09/25
    Théâtre et peinture au Radiant-Bellevue : des chefs-d'œuvre à la loupe ! 14/09/25
    Tor des Géants ultra trail
    Tor des Géants : Franco Collé vise le 5e triomphe 14/09/25
    Tor des Géants ultra trail
    Dans les coulisses du Tor des Géants 14/09/25
    Tor des Géants ultra trail
    Quatre Lyonnais au départ du Tor des Géants 14/09/25
    Tor des Géants ultra trail
    "Le Tor des Géants est un voyage intérieur" 14/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut