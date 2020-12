Pollution à Lyon : dès le 1e janvier 2021, les véhicules professionnels Crit’Air 3 interdits dans la ZFE

Une zone à faibles émissions (ZFE) a été créée depuis le 1er janvier 2020 dans la Métropole de Lyon pour réduire les émissions polluantes et améliorer la qualité de l'air sur le territoire. Pour l'instant, Lyon, Villeurbanne et Caluire sont concernés. De nouveaux véhicules ne vont plus être autorisés dans le périmètre dès le 1er janvier 2021.

La Métropole de Lyon a créée une zone à faibles émissions (ZFE) pour réduire les émissions polluantes et améliorer la qualité de l’air sur le territoire. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, les camions et camionnettes professionnels ayant des vignettes Crit'air 4, 5 ou non classés sont interdits à l'intérieur du périmètre, en gros à Lyon, Villeurbanne et Caluire.

À partir du 1er janvier 2021, les véhicules munis de vignettes Crit'Air 3 ne seront plus autorisés dans le périmètre. Cela concerne les véhicules professionnels.



A terme, la Métropole de Lyon souhaite en finir avec les véhicules diesel d'ici 2026. Arrivés au pouvoir en juin 2020, les écologistes veulent aussi élargir ce périmètre. L'élargissement du périmètre est en discussions. Les conclusions seront soumises à un vote à la Métropole de Lyon, où les écologistes ont une large majorité, en mars 2021.

