La région Auvergne-Rhône-Alpes sur le podium des vols de véhicules

La région observe une augmentation de plus de 26% des vols de véhicules par rapport à 2021. Dans le Rhône, l'augmentation est de 9%.

La France observe un vol de véhicule toutes les quatre minutes. C'est le bilan que dresse Coyote dans le cadre de observatoire des vols. Ainsi, en 2022, ce sont plus de 130 000 véhicules qui ont été dérobés, une augmentation de 9% par rapport à 2021. Près de 60% des véhicules volés ne sont jamais retrouvés. Dans 93% des cas, les véhicules récupérés sont restitués à leurs propriétaires avec peu ou pas de dégradation.

@ Coyote Secure

Il semblerait que ce soient les SUV, les deux roues et les engins de chantier qui soient le plus sujets aux vols. Les modèles hybrides observent, de leur côté, une forte augmentation : plus 41%. Plus de 3/4 des vols sont effectués via des moyens électroniques.

La région sur le podium

En Auvergne-Rhône-Alpes, le bilan semble encore plus lourd : une augmentation de plus de 26% a été enregistrée par rapport à 2021, cela représente 12% des chiffres nationaux. La région se retrouve donc à la troisième place du podium national. Un palmarès qui n'avait pas été atteint depuis 2019. Près de 3 personnes sur 1 000 sont victimes de ces vols.

@ Coyote Secure

Dans le département, l'augmentation semble être moins forte. Contactée par Lyon Capitale, la préfecture du Rhône indique que les vols ont augmenté de 9%. Un chiffre qui semble se maintenir en ce début d'année 2023. "Il semblerait que nous soyons confrontés à une situation post Covid-19", explique la préfecture. En effet, les confinements à répétition ont fait baisser ce type d'actes de malveillance.