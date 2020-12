Fin des véhicules diesel à Lyon : quelles aides pour changer de voiture ?

La métropole de Lyon souhaite en finir avec les véhicules diesel d'ici 2026 et étendre la zone à faible émissions (ZFE) dès mars 2021. Comment changer son véhicule pour un moins polluant ?

Les véhicules diesel seront-ils prochainement interdits à la circulation à Lyon ? C'est l'un des objectifs affiché par la métropole de Lyon : la fin des véhicules diesel d'ici 2026. Depuis le 1er janvier 2020, une zone à faible émissions (ZFE) a été mise en place pour limier la circulation des véhicules les plus polluants. La zone recouvre Lyon, Villeurbanne et Caluire.

Lire aussi : Lyon : amende, véhicules interdits... tout savoir sur la ZFE

Ainsi, les utilitaires professionnels étiquetés avec une vignette Crit'Air 4, 5 ou sans vignette n'ont plus le droit de circuler dans ce périmètre. Au 1er janvier 2021, ce sera au tour des véhicules professionnels avec une vignette Crit'Air 3. Le nouvel exécutif métropolitain veut durcir les règles en rendant cette ZFE accessible aux seuls véhicules munis de vignettes Crit'Air 0 et 1. Les véhicules les moins polluants donc, autrement dit les plus récents sur le marché de l'automobile. Dès lors, que faire de sa Renault Twingo des années 2000 qui consomme 10 litres aux 100 kilomètres ou de sa vieille Dacia Logan qui ne jure que par le diesel ?

Au niveau métropolitain, rien pour les particuliers ?

Pour le moment, pour les particuliers, la métropole de Lyon mise sur le remplacement des voitures polluantes par l'utilisation des transports en commun, le covoiturage ou les modes doux (vélo, marche à pied...). Le président de la métropole, Bruno Bernard, a évoqué dans divers médias la possibilité de mettre en place différentes aides pour soutenir les particuliers qui devront changer de véhicule, sans rien de concret jusqu'à présent.

Les professionnels, eux, ont droit à quelques aides métropolitaines pour changer leurs véhicules. Les TPE et PME de moins de 250 salariés qui se situent dans la métropole de Lyon peuvent bénéficier de 5000€ à 8000€ pour l'achat d'un véhicule utilitaire léger 100 % GNV-GNL, 100 % électrique ou 100 % hydrogène. Pour les poids-lourds, l'aide financière peut monter jusqu'à 13 000€ pour les camions 100 % hydrogène. Les catégories de véhicules professionnels suivantes ne sont pas concernées par les restrictions de la ZFE : véhicules d'intérêt général prioritaires, du ministère de la défense ou de la sécurité civile, les convois exceptionnels, utilisés pour les personnes en situation de handicap ou encore les VASP.

Troquer sa voiture contre un vélo ?

Pour les petits déplacements, la métropole de Lyon propose une aide financière pour investir dans un vélo acheté sur le territoire métropolitain. Mais pas n'importe lequel : un vélo électrique, un vélo pliant ou un vélo cargo. De quoi affronter les chaussées lyonnaises, y compris les pentes de la Croix-Rousse, et même faire ses courses avec. Pour les vélos neufs ou d'occasion achetés entre le 17 mars et le 31 décembre 2020, il est possible de recevoir une aide correspondant à la moitié du prix TTC, dans une limite de 500€ maximum. Pour ceux achetés avant le 17 mars 2020, la métropole accorde une aide de 100€ maximum. Ces aides sont accessibles à tous les Grands Lyonnais et ne sont pas soumises à conditions de ressources mais limitées à une seule aide par personne et pour une durée de 4 ans. Elles sont en revanche cumulables avec les aides de l'Etat.

Lire aussi : Fin des véhicules diesel à Lyon d'ici 2026 : une association dénonce une "surenchère écologiste"

Au niveau national

Au niveau national, des recours existent. Les particuliers souhaitant remplacer leur véhicule par un moins polluant peuvent bénéficier d'une prime à la conversion. Celle-ci est accessible aux personnes domiciliées en France, et son montant dépend du revenu fiscal de référence par part, selon qu'il est inférieur ou supérieur à 13 489€, et de l'ancien véhicule. Celui-ci doit être une voiture particulière ou une camionnette, avoir été immatriculé pour la première fois avant janvier 2006 pour une essence ou avant janvier 2011 pour un diesel et appartenir au bénéficiaire de la prime depuis au moins un an. Il doit être remis pour destruction dans les trois mois avant la facturation du nouveau véhicule ou dans les six mois suivant cette date.

Le nouveau véhicule doit lui aussi remplir des critères précis pour que son propriétaire puisse bénéficier de la prime. Il peut s'agir d'un véhicule électrique (taux de CO2 ⩽ 20g/km), hybride rechargeable (taux de CO2 ⩽ 50g/km) ou même thermique (taux de CO2 compris entre 51g et 137g/km) s'il est classé Crit'Air 1 ou Crit'Air 2 mais immatriculé après le 1er septembre 2019 dans ce dernier cas. Le véhicule choisi doit être acheté ou loué pour au moins deux ans, doit coûter moins de 60 000€ et ne doit pas être revendu dans les six mois ou avant d'avoir parcouru au minimum 6000 kilomètres. Si l'ancien et le nouveau véhicule remplissent ces (nombreux) critères, un simulateur est disponible sur le site du gouvernement pour estimer le montant de l'aide qui pourrait être versée. Par exemple, pour une personne ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 13 489€, souhaitant changer une voiture diesel immatriculée en 2010 contre une essence d'occasion classée Crit'Air 1, la prime de conversion peut aller jusqu'à 3000€.

Pour l'achat d'un véhicule propre, une voiture ou une camionnette électriques ou hybrides rechargeables, un bonus écologique peut être versé. Dans le cas d'une voiture électrique par exemple, qui a coûté moins de 45 000€, le bonus est plafonné à 7000€. Ce bonus est cumulable avec la prime à la conversion.