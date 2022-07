Dans le cadre de la politique vélo menée par la Métropole de Lyon, un nouvel espace dédié à la conception des vélos vient de voir le jour. La "Manufacture des mobilités actives" doit booster l’ambition industrielle dans ce secteur.

La manufacture des mobilités actives s’inscrit dans le projet MAD (Manufacture des mobilités actives et durables). Le cluster, initié en 2019, a pour but d’encourager l’innovation et l’industrie du vélo. La Métropole de Lyon voulant multiplier l’usage du vélo sur le territoire, elle est le seul financeur public du cluster.

Appréhendées comme une filière économique stratégique, les mobilités actives sont mises en avant depuis deux ans. Elles représentent pour Bruno Bernard, le président de la Métropol lyonnaise, "l'une des filières porteuses de sens, inclusives et ouvertes sur de nouvelles façons de concevoir et de vivre la ville".

Pour assurer une certaine économie du vélo, le Grand Lyon mise sur la coopération. C’est la raison pour laquelle plusieurs entreprises sont rassemblées au sein de la Manufacture des mobilités actives. Le but : exploiter les 8 800m² de l’entrepôt et créer des synergies permettant d' atteindre plusieurs objectifs.

"Le cœur battant de la filière vélo en France"

L'économie circulaire d'abord, en facilitant les achats de matériaux, en réduisant les coûts du transport et le risque de pénurie afin de dynamiser le secteur. Une autre ambition est la reconnection des entreprises et des consommateurs en rendant plus accessible l’achat d’un vélo. Mais la plus grande mission de la Manufacture est de booster l’innovation. ntreprises vont échanger, se motiver et donc innover.

C’est donc toute une économie et une industrie autour du vélo qui se crée pour que Lyon devienne "le cœur battant de cette filière en France" pour reprendre les mots du président de la Métropole de Lyon.

Les entreprises hébergées au sein de la manufacture