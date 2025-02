Point de deal au Tonkin : une personne condamnée à 10 mois de prison

Sept personnes ont été déférées par le parquet de Lyon ce vendredi après leur interpellation au Tonkin à Villeurbanne : parmi elles, une personne a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis pour trafic de stupéfiants.

Mardi 18 février, dix personnes ont été interpelées dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne (Rhône) au cours d'une vaste opération de démantèlement d'un important point de deal. Au total, 13.000 euros et de la drogue, dont 665 grammes de cocaïne, 446 grammes de résine de cannabis et 122 grammes d'ecstasy, ont été saisis. Il s'agit du deuxième démantèlement de ce même point de deal en un peu plus d'un an.

Parmi les interpellés, sept personnes, dont deux mineurs, ont été déférées par le parquet de Lyon vendredi 21 février.

Lire aussi : Villeurbanne : dix interpellations lors d'une opération visant un point de deal du Tonkin

Une première personne a été condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité "ainsi qu'à une interdiction de paraître rue Jacques Brel à Villeurbanne pendant trois ans", a indiqué le communiqué du parquet de Lyon publié ce samedi 22 février.

Quatre autres personnes également poursuivies pour trafic de stupéfiants ont été placées en détention provisoire, dans l'attente d'un jugement fixé au 28 mars 2025.

Deux mineurs interpellés

Parmi les sept personnes déférées, deux étaient mineures. "L’un a été poursuivi des chefs de trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs. Il a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement devant le tribunal pour enfants", a indiqué le communiqué.

Le deuxième, poursuivi pour trafic de stupéfiants, a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience de jugement, et est lui aussi concerné par une interdiction de paraître à Villeurbanne.