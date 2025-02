Haute-Savoie : fin de l'épisode de pollution aux particules fines

La préfecture de Haute-Savoie a annoncé ce samedi matin la levée de l'alerte rouge liée à un épisode de pollution aux particules fines dans la vallée de l'Arve.

"L’épisode de pollution atmosphérique de type «combustion» débuté le 18 février 2025 sur une partie du département de la Haute-Savoie est maintenant terminé", a indiqué la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué publié ce samedi.

Située entre Chamonix et le pays Rochois et encaissée entre deux massifs, la vallée de l'Arve est régulièrement concernée par des épisodes de pollutions aux particules fines. La faute à un phénomène d'"inversion des températures", qui bloque l'air froid sous un air plus chaud, qui forme alors un "couvercle" empêchant les polluants de se disperser.

"Plus aucune vigilance n’est en cours"

Tôt ce matin, la préfecture du département a donc annoncé la levée de l'alerte, précisant que "plus aucune vigilance n’est en cours".

La levée de la vigilance entraîne la fin de certaines interdictions dans la zone, notamment l'interdiction d’utiliser des chauffages au bois et des groupes électrogènes, la réduction de la température de chauffage des bâtiments à 18°C, ou encore l'interdiction d’effectuer des travaux d’entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques (tonte de pelouse, taille-haies, etc.) ou à base de solvants organiques (peinture, vernis..).