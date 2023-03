Plusieurs stations de métro fermées à Lyon en raison d’une manifestation 

Plusieurs stations des lignes de métro A, B et D ne sont plus desservies et sont fermées en raison du passage de la manifestation contre la réforme des retraites.

Le réseau TCL n’est pas impacté par le mouvement de grève contre la réforme des retraites ce jeudi 23 mars, en revanche la manifestation en cours entre la Manufacture des tabacs et Bellecour génère des perturbations. Depuis midi plusieurs stations de métro, dont celle de Bellecour, ne sont plus desservies sur les lignes A, B et D en raison du passage du cortège.

Ligne A : le métro ne s’arrête plus à Bellecour ;

le métro ne s’arrête plus à Bellecour ; Ligne B : le métro ne s’arrête plus à Saxe-Gambetta ;

le métro ne s’arrête plus à Saxe-Gambetta ; Ligne D : les stations de Bellecour à Monplaisir ne sont plus desservies. Le métro circule pour le moment en deux parties entre Gare de Vaise - Vieux-Lyon et entre Grange Blanche - Gare de Vénissieux.

Pour l’heure le retour à la normale est annoncé entre 14 heures et 14h30, mais cela devrait surtout dépendre de l’avancée du cortège, dont la tête approchait vers 13h30 du pont de la Guillotière, alors que la queue n’avait pas encore quitté la Manufacture des Tabacs.