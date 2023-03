La participation des enseignants de l’académie de Lyon à la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites est en nette baisse. Ce jeudi 23 mars ils sont 18% à faire grève, moitié moins qu’il y a trois semaines.

Le 7 mars ils étaient 33% a avoir fait le choix de débrayer pour dénoncer le projet de réforme des retraites. Trois semaines plus tard, ce jeudi 23 mars, alors que la réforme a été adoptée par le gouvernement, la mobilisation du corps enseignant est en nette baisse dans l’académie de Lyon.

À la mi-journée le rectorat faisait état de 18,17 % d’enseignants en grève dans les départements du Rhône, de la Loire et de l’Ain. Dans le détail, l’académie de Lyon compte 18,69% de grévistes dans le 1er degré (maternelles) et 17,21% dans le second degré (collèges et lycées).