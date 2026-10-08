Plusieurs milliers de lycéens, étudiants et enseignants ont manifesté dans les rues de Bron ce jeudi

Deux jours après la grande mobilisation lycéenne à Lyon, plusieurs milliers de lycéens, étudiants, enseignants et syndicats ont de nouveau défilé ce jeudi à Bron. Entre 3 000 et 3 500 personnes ont participé à la manifestation.

Mardi 6 octobre, le rassemblement avait réuni entre 20 000 personnes selon la préfecture et 25 000 selon les syndicats. Deux jours plus tard, ce jeudi 8 octobre, si la participation était moins importante - 3 500 personnes selon les syndicats et 3 000 personnes selon la préfecture - la colère, elle, était toujours aussi présente.

Le cortège s’est élancé vers 11h depuis la place Baptiste Curial de Bron, avant de rejoindre le boulevard Ambroise-Paré, dans le 8e arrondissement de Lyon. Lycéens, étudiants, enseignants et représentants syndicaux ont défilé sous une pluie battante, dans une ambiance globalement calme.

Le cortège déambule dans les rues de Bron, direction le 8e arrondissement de Lyon.#Manifestation #Lycée #Bron pic.twitter.com/aKZ26ZaVYW — Lyon Capitale (@lyoncap) October 8, 2026

"On se fout encore de nous"

En tête du cortège, les lycéens ont porté leurs revendications au fil de la manifestation. Parmi elles, l’augmentation des moyens accordés aux établissements scolaires. "Nous, on est aussi là pour montrer qu’on n’est pas des délinquants, on a de vraies revendications comme l’aménagement des emplois du temps qui sont beaucoup trop chargés, l’augmentation du budget pour les écoles car on suffoque l’été et on est frigorifié l’hiver dans certaines classes", explique Loréline, lycéenne de 16 ans.

Manifestation entre Bron et Lyon ce jeudi 8 octobre dans le cadre du mouvement lycéen. @LC

La jeune manifestante se montre également critique envers les mesures annoncées par le Premier ministre Sébastien Lecornu mercredi soir : "C’est lamentable. On va insister avec Parcoursup alors qu’il faut le supprimer définitivement." Le chef du gouvernement a annoncé des premières décisions à partir de fin octobre et ne souhaite pas supprimer Parcoursup, mais l’améliorer. "Je pense qu’on a tous regardé la télé pour les annonces d’hier soir. On se fout encore de nous", estime Basile. L’élève de terminale dénonce le calendrier annoncé par Sébastien Lecornu. "Il nous annonce des décisions fin octobre, on sait tous qu’il ne va pas tenir sa promesse. Et puis fin octobre, c’est abusé, ça veut dire qu’on doit encore attendre trois semaines alors que plus rien ne va dans les lycées." Un enseignant présent dans le cortège nous glisse quelques mots : "Il faut vraiment donner de l’importance aux revendications de ces jeunes, on est tous derrière eux."

Des pancartes sur un ton humoristique ont été brandies lors de la manifestation. @LC

Celle-ci en faisait partie. @LC

Les étudiants ont également rejoint le cortège. "On partage beaucoup de revendications avec les lycéens, c’est pour ça qu’on est avec eux dans la rue", explique Célia, étudiante à l’Université Lyon 2. "On a le problème de Mon Master, où on a l’impression d’être uniquement des dossiers et pas des étudiants qui souhaitent réussir." Sur Parcoursup, plateforme pointée du doigt par les lycéens, elle ajoute : "Je connais plein d’amis de mon lycée qui se sont retrouvés sans rien ou sans ce qu’ils voulaient après la terminale. C’est trop sélectif."

Les manifestants interrogés assurent vouloir poursuivre la mobilisation tant que des décisions concrètes ne seront pas appliquées.

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Une bonne ambiance, avant une manifestation sauvage

Durant le parcours, les lycéens ont occupé une large place en tête du cortège, alternant slogans et chants. Au milieu de la manifestation, une enceinte a également accompagné le défilé, donnant lieu à plusieurs scènes de liesse entre manifestants malgré les fortes pluies. À l’arrivée sur le boulevard Ambroise-Paré, la manifestation officielle s’est terminée dans le calme. Les syndicats ont alors appelé les participants à se disperser.

Mais plusieurs centaines de personnes ont poursuivi leur chemin vers la mairie du 8e arrondissement, où se tenait une assemblée générale, en empruntant notamment les voies du tramway T6. Devant ce cortège sauvage, plusieurs dizaines de personnes encagoulées ou portant des masques de ski et vêtues de noir menaient la foule. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser le groupe.

À 14h30, la préfecture du Rhône faisait été de dix interpellations, dont trois à Rillieux-la-Pape, mais également de 4 blessés, membres de l'Éducation nationale.

Quelques incivilités à déplorer

Plusieurs incidents se sont toutefois produits durant la manifestation. Deux individus ont tenté de brûler un drapeau français depuis un abribus, sans y parvenir, tandis que d’autres personnes encagoulées ont essayé de dégrader un autre abribus. Sur l’avenue Rockefeller, des individus brandissant un drapeau français et tenant des propos contre la Palestine, selon les dires des manifestants, sont également venus perturber le cortège avant de se disperser.

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