À Lyon, une nouvelle consultation pour mieux accompagner les femmes victimes de fausses couches

Depuis juillet, l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon propose une consultation spécifique pour accompagner les femmes confrontées à une fausse couche précoce, sans passer systématiquement par les urgences.

Chaque année en France, environ 200 000 grossesses s'arrêtent spontanément au cours du premier trimestre, soit une toutes les deux minutes et demie. Pour améliorer la prise en charge des femmes concernées, les Hospices civils de Lyon (HCL) ont ouvert en juillet une consultation de gynécologie semi-urgente à l'hôpital de la Croix-Rousse.

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Ce nouveau dispositif, élaboré avec des professionnels de santé de ville, s'adresse aux patientes dont l'arrêt de grossesse a été diagnostiqué, sans douleur ni saignements associés. Un rendez-vous leur est proposé sous 48 à 72 heures, évitant ainsi un passage parfois long et éprouvant aux urgences.

Lors de cette consultation, les différentes options médicales sont présentées aux patientes. Un suivi est ensuite assuré avec leur professionnel de santé habituel.

Les HCL proposent également un accompagnement psychologique, notamment grâce au groupe de parole Envol, qui réunit une à deux fois par mois des femmes et des couples confrontés à cette épreuve.

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