L'Asvel s'offre le choc franco-français face à Paris en Euroligue

L'Asvel s'est adjugée mercredi sur le fil le duel franco-français de l'Euroligue, à suspense et enlevé en seconde période, sur le parquet du Paris Basketball (98-96) qui a manqué le tir de la gagne au buzzer par Nadir Hifi.

Le "Prince de Paris" (30 pts à 4/7 à 3 pts) n'a pas eu autant de réussite que dimanche en championnat au Mans (103-101), où il avait rentré le premier "buzzer beater" de sa carrière, de loin en coin. Il était cette fois moins excentré mais son tir longue distance a rebondi sur l'arceau. Victorieuse dans la salle de Paris pour la première fois depuis mai 2024, l'Asvel est à l'équilibre après quatre journées (2 victoires pour 2 défaites), à l'inverse des Parisiens (1 v./3 d.), qui ne sont pas parvenus à confirmer leur succès contre Kaunas (82-78).

Dernier volet de leur série de quatre rencontres à domicile en Euroligue, contre la Virtus Bologne le 14 octobre. Cela ne les consolera probablement pas, à l'image de leur entraîneur Maxime Lefèvre qui ressort avec "énormément de frustration" d'un match "pas assez réfléchi" de son équipe, encore en tête de quatre points, avec la possession, à 2 min 45 sec de la fin (92-91).

Mais ils ont offert un beau spectacle à leur public de l'Arena porte de la Chapelle, puisque le nouveau duel au sommet entre les deux locomotives du basket-ball français, après la disparition de Monaco, a tenu ses promesses. Elle a commencé par un tifo chambreur du kop parisien, se demandant "Où est Sylvain ?" Francisco, auteur d'un passage express cet été sans jouer à l'Asvel après le coup de rabot financier qui a frappé le club.

"Grosse rivalité"

"Forcément ça va être une grosse rivalité parce qu'on va les jouer beaucoup. Et je trouve ça génial pour le basket. On a besoin de ça dans le sport. Les rivalités, c'est ce que les gens ont envie de voir. Je pense qu'on n'a pas déçu les fans sur ce premier match, de grande classe", a déclaré Tony Parker, l'entraîneur-président de Villeurbanne.

Le spectacle a été particulièrement au rendez-vous en seconde période, les deux équipes se sont échangées les coups, surtout à longue distance. Maladroit à la mi-temps derrière l'arc (5/16), Paris a ensuite rejoint les standards de l'Asvel (14/27 au final, contre 15/38 pour Paris), notamment grâce à Tyson Etienne, l'ancien des Brooklyn Nets en NBA auteur d'une incroyable série dans le troisième quart-temps (17 pts dont 14 d'affilée et 4/6 à 3 pts). Lequel s'est conclu sur un tir primé au buzzer de Joël Ayayi donnant une courte avance au club de la capitale (77-74).

Après Etienne (27 pts à 6/13 à 3 pts), c'est Tremont Waters, revenu cet été dans le championnat de France après en être parti avec fracas au printemps 2023 sur fond de rivalité avec Victor Wembanyama à Boulogne-Levallois, qui est monté en température pour démarrer le dernier quart-temps (8 pts dans les 5 premières minutes). Le meneur portoricain (19 pts dont 4/4 à 3 pts), au relais de l'inusable Patty Mills (21 pts), 37 ans dont 17 en NBA, a ensuite réussi une interception décisive devant Hifi à 50 secondes du terme, avant donc que ce dernier ne rate le tir de la gagne.

Petite consolation, Hifi bat son record de points en Euroligue (30 contre 29). L'Asvel repart elle avec sa "victoire référence de la saison", selon Parker.