L'Isère s'engage aux côtés de la Garde nationale

Le Département de l'Isère officialise son soutien à la Garde nationale et facilite l'engagement de ses agents dans la réserve opérationnelle.

Jeudi 8 octobre, à Varces-Allières-et-Risset, Catherine Séguin, préfète de l'Isère, Jean-Pierre Barbier, président du Département, et le Général Antoine Faurichon de la Bardonnie, commandant de la 27e Brigade d'infanterie de montagne, ont signé la convention de soutien aux politiques de réserve opérationnelle de la Garde nationale, en présence des vice-présidentes Anne Gérin et Sandrine Martin-Grand.

Créée après les attentats de 2015 et 2016, la Garde nationale réunit des citoyens issus de la société civile, avec ou sans expérience militaire ou policière, qui consacrent une partie de leur temps à la sécurité du pays. Formés et entraînés, ces réservistes viennent renforcer ponctuellement les forces armées et les forces de sécurité intérieure.

Catherine Séguin, préfète de l'Isère, Jean-Pierre Barbier, président du Département, et le Général Antoine Faurichon de la Bardonnie @A. Breysse

Avec cette convention, le Département facilite l'engagement de ses agents dans la réserve opérationnelle. Concrètement, les agents réservistes pourront s'absenter de plein droit 15 jours par an sur leur temps de travail, et être pleinement mobilisés en cas d'événement exceptionnel.

"La sécurité est l'affaire de tous. C'est pourquoi le Département s'engage aux côtés de tous les acteurs de la sécurité, comme aujourd'hui avec la Garde nationale. Face aux menaces de notre temps, le Département de l'Isère continuera, à son échelle, de prendre toute sa part dans la sécurité de notre pays" a déclaré Jean-Pierre Barbier.

La convention crée ainsi un lien durable entre la réserve, les réservistes et l'employeur : elle valorise l'engagement de ceux qui servent et reconnaît le rôle des employeurs comme partenaires de la défense nationale.