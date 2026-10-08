À Villeurbanne, Olivier Faure réclame l'interdiction des LBD face au mouvement lycéen

En déplacement à Villeurbanne mercredi, le patron du Parti socialiste Olivier Faure a réclamé l'interdiction des LBD, après plusieurs blessures graves survenues lors du mouvement lycéen.

L'abandon des grenades assourdissantes face au mouvement des lycéens annoncé par le gouvernement ne suffit pas : il faut aussi interdire les lanceurs de balles de caoutchouc, les LBD, a réclamé mercredi le patron des socialistes et candidat à la présidentielle Olivier Faure.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé dans la matinée qu'il suspendait l'usage par les forces de l'ordre des grenades de désencerclement, assourdissantes, dans le maintien de l'ordre face aux blocages de lycées, "tant que la lumière n'a pas été faite" sur la blessure d'un garçon de 15 ans qui a eu une main arrachée lundi à Lens.

"Mais qu'ils aillent jusqu'au bout, pas des demi-mesures, c'est toutes ces armes, certes non létales mais classifiées comme du matériel de guerre, qu'il faut aussi interdire, comme les LBD ! Combien de jeunes défigurés faudra-t-il encore ?", s'est emporté le premier secrétaire du Parti socialiste dans un entretien avec l'AFP à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon.

Maël, un lycéen de 16 ans, a perdu un œil le 30 septembre à Tours lors du blocage d'un établissement, une blessure "compatible" avec un tir de LBD par les forces de l'ordre, selon le parquet qui a confié une enquête à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Cette "police des polices" a été saisie de 18 enquêtes, principalement pour des jeunes blessés, depuis le début du mouvement lycéen.

"On ne peut pas maintenir l'ordre comme ça face à des enfants, nos enfants, et, même s'il y en a qui font des conneries, qui brûlent des poubelles, ça ne mérite pas un œil crevé", a encore tancé M. Faure, en visite à Villeurbanne, où il est venu rencontrer notamment des militants socialistes à deux jours du premier tour de la primaire de la gauche socialiste et démocratique pour la présidentielle de 2027.