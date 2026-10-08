Lyon : un homme d’une vingtaine d’années mortellement blessé à l’arme blanche lors d'une rixe

Un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années a été poignardé à mort, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le 9e arrondissement de Lyon, lors d’une bagarre.

Il était environ 1 heure, dans la nuit de mercredi à jeudi, lorsqu’une violente bagarre a éclaté dans le quartier de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon. D’après nos confrères d’actuLyon, les événements ont pris une tournure dramatique puisqu’un jeune homme d’une vingtaine d’années a été mortellement poignardé à l’arme blanche, probablement un couteau.

Dépêchés sur place, les secours ont tenté de prendre en charge la victime, mais il était déjà trop tard. Son décès a été prononcé sur place. Le suspect avait pris la fuite.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame et de retrouver le suspect.