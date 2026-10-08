"C’est très bon" : à Lyon, le chef Christophe Carlier régale 25 000 élèves pour la 4e édition du Grand Repas

À l’occasion de la 4e édition du Grand Repas, Christophe Carlier, chef exécutif du restaurant étoilé Christian Têtedoie, a imaginé le repas servi dans les cantines des écoles municipales lyonnaises ce jeudi 8 octobre.

Le constat est unanime : "C’est très bon". Ce jeudi 8 octobre, les quelque 25 000 élèves des écoles municipales de Lyon ont eu l’opportunité de goûter le menu imaginé par Christophe Carlier, chef exécutif du restaurant étoilé Christian Têtedoie, à l’occasion de la 4e édition du Grand Repas dans le Rhône.

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"C'est notre rôle de leur montrer ce que l'on peut manger"

Mais avant de passer à table, une dizaine d’élèves de CM1 et CM2 de l’école Victor Hugo, située dans le premier arrondissement, ont eu la chance d’échanger avec le chef. D’abord timides, voire impressionnés, les élèves lui ont posé plusieurs questions : comment devient-on un chef étoilé ? Quel est votre plat préféré ? Le croque-monsieur, répond Christophe Carlier. "C’est une Madeline de Proust pour moi", confie le chef. À la question "qu’est-ce que la gastronomie ?", Christophe Carlier répond joliment qu'elle est "l’ensemble des lettres de noblesse que l’on peut mettre dans des plats que l'on aime." Et c’est bien l’amour du goût et des saveurs qui est ressorti de ces échanges. "Notre corps est comme une bibliothèque de goûts que j’ai découverts à votre âge. Ça reste en nous, c’est ancré. Et c’est à partir de ces souvenirs que je crée. Tous les chefs sont censés avoir cette petite âme pour transmettre ces souvenirs, ces goûts, à leurs clients. Tu dois donner envie de faire plaisir aux gens et tirer du plaisir de cela", explique Christophe Carlier, très ému par la question d’une jeune fille.

Une fois l’appréhension de la rencontre passée, les élèves ont pris beaucoup de plaisir à échanger avec Christophe Carlier, mais également Sophia Popoff, adjointe au maire déléguée à l’Alimentation, et Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement. "J’aime beaucoup les projets avec l’école et là, je me suis dit qu’il ne fallait pas rater l’occasion de rencontrer un chef. Surtout que, moi aussi, j’aimerais bien travailler dans un restaurant étoilé plus tard", explique Juliette, élève en CM2. À côté, Basile abonde : "Moi aussi, c’est comme Juliette, j’aime beaucoup cuisiner et je le fais beaucoup avec mes parents. Je trouve ça motivant de voir le chef et de lui poser toutes ces questions."

Christophe Carlier, chef exécutif du restaurant étoilé Christian Têtedoie, et Sophia Popoff, adjointe au maire déléguée à l’Alimentation, ont déjeuné avec les élèves de l'école Victor Hugo (1er arr.) pour la 4e édition du Grand Repas. (CM)

Et quant aux goûts qu’on pu (re)découvrir les élèves ce jeudi midi, de la batavia accompagnée d’une vinaigrette au confit d’agrumes, un filet de merlu et ses macaronis parfumés à l’huile de basilic, ainsi qu’un morceau de camembert et du cake à la rhubarbe étaient au menu. Conclusion : les enfants sont ravis. "C’est très bon, meilleur que d’habitude, sourit Juliette, c’est bien assaisonné et il y a beaucoup plus de goût." Défi réussi pour Christophe Carlier, pour qui la découverte du goût est essentielle. "C'est un exercice qui n'est pas simple avec des enfants, mais qui est très intéressant. C'est notre rôle de leur montrer ce que l'on peut manger et que ce n'est pas si mauvais que ça, même si ça a une couleur étonnante ou un goût différent", assure-t-il.

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