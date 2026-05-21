Du 20 au 22 mai, la Ville de Lyon, accueille la réunion annuelle du comité français des villes créatives UNESCO.

En 2023, la ville de Lyon était désignée Ville Créative UNESCO de Littératures pour ses nombreuses bibliothèques, musées, maison d'éditions et festivals en lien avec la littérature.

Dans cet élan, la municipalité accueille la réunion annuelle du comité français des villes créatives UNESCO du 20 au 22 mai. Près de 30 représentants des villes françaises et de la commission nationale de la France pour l'UNESCO sont attendus à Lyon pour l'occasion.

Des temps institutionnels, des visites culturelles et des rencontres avec les acteurs lyonnais de la créations sont programmés. Les délégations participeront notamment à plusieurs temps forts au sein de lieux emblématiques de la ville, tels que le musée Gadagne, l'Opéra de Lyon, ou encore, les Subsistances dans le cadre du festival "Littératures Live."

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