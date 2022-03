6 000 marches sont au programme du parcours le plus long, qui fait 37 km, entre la Croix-Rousse et Fourvière.

Moins de 5 mois après sa 13e édition, décalée au mois de novembre 2021, le Lyon Urban Trail (LUT) revient dans les rues de la Capitale des Gaules ce dimanche 27 mars. Pour son retour au printemps, le LUT attend plus de 5 000 coureurs dans les escaliers de la Croix-Rousse et de Fourvière.

Cette année, le début du printemps et l’éclosion des bourgeons marquent aussi le retour d’un événement qui s’est taillé une place dans le paysage sportif lyonnais depuis une quinzaine d’années, le Lyon Urban Trail. Annulé en 2020 et reporté au mois de novembre en 2021, l’événement, qui se targue d’être le "plus long trail intra-muros de France", fait son retour entre Fourvière et la Croix-Rousse ce dimanche 27 mars.

6 000 marches au menu

Quelque 5 500 coureurs aux tenues colorées devraient fleurir le temps d’une journée sur les escaliers des deux collines lyonnaises, qui, comme lors des éditions précédentes, feront office de principal terrain de jeux pour ces sportifs. Plus de 6 000 marches seront au menu de ceux qui se frotteront au grand parcours, long de 37 kilomètres et qui affiche un dénivelé positif de 1 500 mètres, de quoi faire chauffer bon nombre de cuisses.

Trois autres parcours plus petits, sur lesquels les organisateurs espèrent enregistrer de nouvelles inscriptions d’ici à samedi avec le retour du soleil, sont proposés aux amateurs de trail urbain. Le plus court comptabilise 8 km et les deux autres sont longs de 14 et 24 km. À cela s’ajoute une randonnée sportive de 12 km pour les personnes pas forcément à l’aise avec l’idée de monter et descendre des volées d’escaliers en courant. Un dimanche sportif qui se terminera sur la place Saint-Jean, où l'arche d'arrivée sera de nouveau érigée.