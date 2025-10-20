Actualité

Pluie et orages : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance pour orages et pluie-inondation ce lundi 20 octobre 2025.

    Après un mois d'octobre particulièrement clément niveau météo, les vigilances sont de retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce lundi 20 octobre, Météo France a ainsi placé trois départements de la région en vigilance.

    L'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont ainsi en vigilance jaune pluie-inondation, tandis que la Drôme est également concerné par une vigilance orages. Deux vigilances qui seront valable pour l'ensemble de la journée ce lundi.

    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    De la pluie et des nuages à Lyon ce lundi, jusqu'à 18 degrés attendus

