De la pluie et des nuages à Lyon ce lundi, jusqu'à 18 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • Ce lundi 20 octobre 2025, c'est une journée pluvieuse qui attend toute l'agglomération lyonnaise, avant un léger mieux dans l'après-midi.

    Pour débuter cette première semaine de vacances scolaires, les petits lyonnais auront le droit à une journée particulièrement humide ce lundi 20 octobre. Un front pluvieux actif balayera la métropole de Lyon jusqu'en début d'après-midi et le temps sera ensuite plus changeant avec une averse restant possible jusqu'au soir.

    Côté températures, il fait 13 degrés ce lundi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 18 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.

    Raphaël Desfontaines, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
    ZTL, Voies lyonnaises, embouteillages : quelles conséquences pour l’air à Lyon ?

