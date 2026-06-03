Pluie et inondation : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance 

Météo France maintient sa vigilance jaune pour pluie et inondation dans trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi : l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Si elle est levée dans la plupart des départements de la région, la vigilance pluie et inondation est maintenue en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie ce mercredi 3 juin. Elle s'achèvera toutefois dès 10 heures.

À noter que la Savoie est également concernée par une vigilance jaune pour avalanches. Elle sera activée toute la journée.