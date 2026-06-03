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illustration pluie / Photo: Pixabay
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Pluie et inondation : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance 

  • par Clémence Margall

    • Météo France maintient sa vigilance jaune pour pluie et inondation dans trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi : l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. 

    Si elle est levée dans la plupart des départements de la région, la vigilance pluie et inondation est maintenue en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie ce mercredi 3 juin. Elle s'achèvera toutefois dès 10 heures. 

    À noter que la Savoie est également concernée par une vigilance jaune pour avalanches. Elle sera activée toute la journée. 

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