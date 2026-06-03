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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : un homme meurt après une défenestration quai Saint-Vincent

  • par LR

    • Un homme s’est donné la mort mardi 2 juin peu après 18 heures en se défenestrant quai Saint-Vincent, dans le 1er arrondissement de Lyon.

    Il était environ 18 heures, mardi 2 juin, lorsqu’un drame est survenu sur le quai Saint-Vincent, dans le 1er arrondissement de Lyon.

    Selon nos confrères du Progrès, un homme d’une vingtaine d’années a perdu la vie après une chute mortelle. Une source sécuritaire confirme qu’il s’agit d’une défenestration.

    Des sapeurs-pompiers ainsi que le SAMU ont été dépêchés sur place. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.

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