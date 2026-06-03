Lyon : un homme meurt après une défenestration quai Saint-Vincent

Un homme s’est donné la mort mardi 2 juin peu après 18 heures en se défenestrant quai Saint-Vincent, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Il était environ 18 heures, mardi 2 juin, lorsqu’un drame est survenu sur le quai Saint-Vincent, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Selon nos confrères du Progrès, un homme d’une vingtaine d’années a perdu la vie après une chute mortelle. Une source sécuritaire confirme qu’il s’agit d’une défenestration.

Des sapeurs-pompiers ainsi que le SAMU ont été dépêchés sur place. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.