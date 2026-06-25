Lors d'une visite à Décines ce jeudi 25 juin, la présidente de la Métropole a annoncé déployer un "plan de climatisation raisonné" pour lutter contre les fortes chaleurs.

Cela fait désormais une semaine que la métropole de Lyon est placée en vigilance orange canicule. Parmi les habitants les plus touchés figurent en ligne de mire les personnes les plus vulnérables, dont font partie les seniors. Dans certains Ehpad, l'air devient irrespirable. C'était notamment le cas dans l'Ehpad des Fleurs d'Automne à Décines. Afin de lutter contre ces vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, le site datant de 1994 fait aujourd'hui l'objet de rénovation.

L'objectif ? Rénover thermiquement le bâtiment et l'équiper pour permettre aux résidents d'affronter les fortes chaleurs plus sereinement. "La rénovation énergétique du bâtiment devrait faire baisser la température intérieure de trois, quatre degrés", souligne Timothé Alegre, directeur de l'Ehpad. En complément, des travaux d'isolation intérieur et extérieur ont été entrepris, tandis que des brasseurs d'air et des brises solaires orientables ont été installés dans les chambres de l'établissement.

Rénovation, thermique, végétalisation...

Le coût total des travaux s'élève à 4,5 millions d'euros, dont 800 000 euros pris en charge par la Métropole de Lyon. Une aide proposée par l'ancien exécutif, que la nouvelle présidente souhaite maintenir. "Nous considérons qu'il faut continuer à aider à l'investissement. Nous sommes entrain de faire un diagnostic qui nous permettra de mettre les premières lignes budgétaires au budget 2027", a affirmé la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, lors d'une visite de l'Ehpad organisée ce jeudi. Sur le même modèle, des équipements, tels que des brasseurs d'air, seront installés dans de nombreux bâtiments, dont des collèges et lycées. "Là aussi, nous sommes en train de planifier nos investissements et ça prendra une place très importante dans le budget 2027", insiste la présidente.

En parallèle, la collectivité souhaite continuer de végétaliser, afin de créer des îlots de fraîcheur dans les villes de la métropole. "Il ne faut pas croire que nous allons arrêter cette politique (...). Nous avons besoin de fraîcheur et nous savons très bien que la nature en ville est un sujet majeur", affirme-t-elle, indiquant que son vice-président à la Nature en ville, Bastien Joint, travaillait actuellement sur plusieurs plans de végétalisation. "L'écologie n'appartient pas à un parti. L'écologie c'est une responsabilité et on doit se l'appliquer dans tous les domaines", ajoute la maire de Décines et vice-présidente à la Santé, Laurence Fautra.

"Il faut renouer avec la climatisation"

Mais si ces éléments constituent un premier pas pour lutter contre la chaleur, Véronique Sarselli souhaite aller plus loin en déployant un "plan de climatisation raisonné." "Il faut que nous arrivions à climatiser, il faut renouer avec la climatisation", insiste-t-elle. Pour cela, la présidente souhaite établir un diagnostic de tous les établissements qui pourraient avoir besoin de cette mesure. "Ce sont des projets qui se font avec les directions des établissements, avec les familles, avec les salariés, pour savoir quel est l'équipement optimal dont-ils ont besoin." Une cartographie des bâtiments les plus exposés sera par ailleurs créée afin de programmer les investissements nécessaires.

Malgré cette annonce, la présidente réaffirme toutefois que la priorité réside dans la rénovation thermique des bâtiments. "Il faut d'abord travailler la rénovation énergétique sinon ça n'a aucun intérêt de climatiser les lieux", souligne-t-elle. Il faudra néanmoins attendre la fin de l'été pour connaître un changement puisque les différentes mesures et enveloppes consacrées au sujet seront présentées à la rentrée de septembre.

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