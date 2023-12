Place Bellecour, la restauration de la statue de Louis XIV prend du retard

Déposée au mois de juillet, la statue équestre de Louis XIV installée sur la place Bellecour ne devrait pas retrouver son piédestal avant la fin du mois de février ou le début du mois de mars.

Initialement prévu pour la Fête des lumières, le retour de la statue équestre de Louis XIV sur son socle de pierre, d’où le Roi-Soleil dominait la place Bellecour depuis 1825, se fait attendre. Débutés fin juillet après la dépose de la statue, puis la séparation du cavalier de sa monture, la restauration de la sculpture réalisée par François-Frédéric Lemo a pris du retard.

Lire aussi :

Une repose prévue fin février ou début mars

"C’est un chantier assez lourd et à chaque découverte il a fallu trouver une solution", explique-t-on du côté de la Métropole de Lyon, qui supervise la restauration de la statue. Des dégâts plus importants que prévu ont notamment été découverts sur le socle en pierre et marbre sur lequel reposait la statue. "Au moment de la dépose [du cavalier, NDLR] on s‘est rendu compte que la pierre du socle était en mauvais état à certains endroits et les conditions météo n’ont pas aidé à la réalisation des nouvelles moulures qu’il a fallu faire par temps sec" précisent les services de la collectivité. Il a également fallu commander une dalle en pierre de Carrare, en Italie, pour remplacer celle qui était fragilisée sur la partie supérieure du socle. Fin décembre, celle-ci n’avait a priori pas encore été livrée.

Vue de la statue équestre de Louis XIV avant sa dépose. @WilliamPham

En l’état de l’avancée des travaux de restauration, dont le gros a déjà été réalisé, la Métropole de Lyon prévoit donc "une repose du cavalier et de sa monture pour fin février début mars". La fin du chantier, elle, devrait intervenir à l’issue du printemps, "peut-être en mai". En attendant, il est encore possible de suivre l’avancée de la restauration via les ouvertures pratiquées dans la tente qui abrite la statue et son cavalier.

Lire aussi : Deux siècles après sa pose, la statue de Louis XIV a survolé Bellecour