Lyon : la statue de Louis XIV place Bellecour amputée d'une jambe

Ce mercredi, alors que les équipes engagées sur le chantier de restauration de la statue de Louis XIV place Bellecour à Lyon procédaient au retrait du monarque de son destrier, sa jambe droite s'est détachée.

C'est une opération qui a donné des sueurs froides à l'architecte du patrimoine présente sur la place Bellecour ce mercredi matin. Alors que les équipes de la Fonderie de Coubert procédaient au retrait de la statue de Louis XIV de son destrier, le roi Soleil s'est retrouvé bien embêté lorsque sa jambe droite s'est détachée de son corps.

"On est surpris, mais tout va bien"

"Ils ont l’habitude du monumental, il n’y aura pas de soucis", avait soufflé avec assurance, quelques minutes plus tôt, Lucie Duc-Dodon en observant l’opération accoudée à l’échafaudage. Après quelques minutes de tension, la pression retombe lorsque les équipes constatent que la jambe du monarque est indemne. "On est surpris, mais tout va bien, le bronze n’est pas abîmé", ajoute l’architecte restée de marbre malgré les circonstances.

Intact, la jambe en bronze qui s'est décrochée lors de l'opération de levage a donné quelques sueurs froides à l'architecte du patrimoine, Lucie Duc-Dodon. (Crédit Hadrien Jame)

Pour rappel, la statue de 9,5 tonnes réalisée par François-Frédéric Lemot fera désormais l’objet d’une profonde restauration in situ jusqu’en fin d’année. Les équipes de la Fonderie de Coubert devront réparer les nombreuses fissures présentent sur le bronze et la structure en fer située à l’intérieur du cheval et de son cavalier et qui s’est oxydée au fil de siècles. Une autre société se concentrera quant à elle sur la restauration du socle en marbre sur lequel reposait jusqu’ici cette œuvre d’art.

Chiffré à 750 000 euros dans un premier temps, le coût des travaux avait finalement été doublé au mois de septembre 2022, passant à 1 450 000 euros. En raison de l’envolée du coût des matériaux, mais aussi de découvertes fortuites qui ont fait gonfler la facture.