À Lyon, les métros circuleront toute la nuit de la Saint Sylvestre

Les métros lyonnais et le funiculaire de Saint-Just circuleront toute la nuit du réveillon de la Saint Sylvestre en complément des bus Pleine lune.

Pour la cinquième année consécutive, les métros lyonnais et le funiculaire circuleront toute la nuit du réveillon de la Saint Sylvestre. "Afin d’inciter le plus grand nombre à emprunter les transports en commun pour les festivités du jour de l’an et pour faciliter les déplacements sur le territoire du réseau TCL, les quatre lignes de métro ainsi que le funiculaire Saint-Just circuleront en continu toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier", explique dans un communiqué Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.

Quatre parc-relais connectés au métro

En plus du métro, quatre parc relais resteront ouverts et connectés au métro. Il s'agit des parcs relais Vaise 1, Oullins, Vaulx-en-Velin-La Soie et Mermoz.

Le métro et les lignes de bus nocturnes pleine lune seront renforcés et 150 agents TCL seront mobilisés. Les usagers pourront se munir d'un "ticket soirée" de 19 heures à 5 heures du matin pour 3,50 euros, qui leur permettra de se déplacer sur l'ensemble du réseau. Des "tickets famille" seront également disponibles pour 6,50 euros pour se déplacer en illimité toute la journée.

Le réseau TCL renforcé

Fréquence des lignes de métro entre minuit et cinq heures du matin :

Métro A : toutes les 9 minutes ;

Métro B : toutes les 4 minutes ;

Métro C : toutes les 11 minutes ;

Métro D : toutes les 7min30.

Fréquence du funiculaire F1 entre minuit et quatre heures du matin :

Funiculaire Saint-Just (F1) : toutes les 12 minutes.

Fréquences des lignes de bus Pleine Lune :