La Ville de Lyon lance un appel à candidatures pour accueillir trois foodbikes les week-ends de juillet et août 2025.

La place Bellecour pourrait prendre des airs plus conviviaux cet été. La Ville de Lyon a lancé un appel à candidatures en direction des professionnels de la restauration pour l'installation de trois foodbikes au cœur de cet espace emblématique, les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2025. L'objectif : animer le site en complément de l'œuvre Tissages urbains, déjà installée depuis le printemps.

Une offre sucrée, écoresponsable et locale

Les futurs stands devront proposer une offre exclusivement sucrée, orientée vers les glaces artisanales, crêpes, gaufres et boissons sans alcool, en vente à emporter. La municipalité attend des candidats une démarche « écoresponsable », valorisant les circuits courts, le respect de la saisonnalité et des pratiques durables : limitation des emballages, contenants recyclables ou consignés, tri des déchets obligatoire.

Les foodbikes sélectionnés auront accès aux emplacements chaque week-end entre le 5 juillet et le 31 août 2025, de 11 h à 21 h. À noter que les installations devront être autonomes : aucun raccordement à l’eau ou à l’électricité ne sera fourni, et aucun aménagement du site ne sera permis.

Un projet pour redynamiser l’espace public

Avec cette initiative, la Ville entend dynamiser l’espace public sur l’un des sites les plus fréquentés du centre-ville, tout en accompagnant les usages estivaux de cette grande place. Les professionnels intéressés devront soumettre un dossier complet précisant leur projet, leur parcours et le type d’offre proposée. Tous les détails de l’appel sont accessibles sur le site officiel de la Ville.

