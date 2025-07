Face à Hambourg, l’OL s’impose facilement 4 buts à 0

(Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

L’Olympique Lyonnais affrontait Hambourg ce samedi 26 juillet à l’occasion d’un match amical en Allemagne. Match lors duquel l’OL s’est offert une belle victoire 0-4.

Trois jours après avoir fait match nul face au RWDM Brussels, l’Olympique Lyonnais affrontait Hambourg sur la pelouse du Volksparkstadion ce samedi 26 juillet à 15 heures. À l’issue du match, l’OL s’est aisément imposé 4 buts à 0 face à l’équipe allemande.

L’ouverture du score a été réalisée dès la 11e minute par Malick Fofana grâce à une frappe au ras-de-terre, suivi vingt minutes plus tard par Ainsley Maitland-Niles trompant le gardien d'un plat du pied. La série a continué à 39e minute avec un Malick Fofana très en forme, passeur décisif pour servir Georges Mikautadze qui inscrit le 3e but du match. À la 95e minute, Afonso Moreir a finalement offert son 4e but à l’OL et son premier sous le maillot lyonnais.

L'OL s'envole dès ce soir en direction de l'Autriche pour un stage de pré-saison. Les Lyonnais disputeront leur prochain match mercredi contre Majorque.