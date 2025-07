En Haute-Savoie, cinq nouveaux foyers de dermatose nodulaire découverts 

Les cas de dermatose nodulaire contagieuse des bovins continuent d’évoluer alors que cinq nouveaux foyers ont été découverts en Haute-Savoie.

La situation épidémiologique relative à la dermatose nodulaire contagieuse des bovins (DNCB) évolue de jour en jour en Haute-Savoie. Cinq nouveaux foyers infectieux ont récemment été découverts dans le département, portant à 20 le nombre total de foyers recensés depuis le 9 juillet, indique la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué. "Cette progression rapide et continue de la maladie rend nécessaire la poursuite des mesures de biosécurité (non-transport des animaux), le dépeuplement rapide et total des foyers infectés et le déploiement de la vaccination obligatoire et gratuite", écrit-elle toujours.

Les services de l’État précisent par ailleurs qu’un nouvel arrêté de zonage a été pris jeudi 24 juillet afin "d'adapter le périmètre de lutte contre la propagation du virus. Cette décision, indispensable pour protéger les élevages encore indemnes, a pour conséquence un élargissement des zones réglementées sur le territoire départemental", ajoutent-il.

Treize nouvelles communes surveillées

Treize nouvelles communes intègrent désormais la zone de surveillance : Bellevaux, Boëge, Bogève, La-Côte-d'Arbroz, Essert-Romand, Habère-Lullin, Mégevette, Montriond, Morzine, Saint-Jean-d'Aulps, Seytroux, Vallorcine et Villard. Tandis que dix communes basculent, elles, de la zone de surveillance à la zone de protection : Combloux, Les-Contamines-Montjoie, Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Le-Grand-Bornand, Megève, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais-les-Bains et Sallanches.

Pour rappel, la pathologie se caractérise par de la fièvre, des nodules sur la peau, les muqueuses et les organes internes, un œdème de la peau et parfois la mort des bovins.

