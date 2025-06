Les Fêtes Consulaires reviennent à Lyon les 14 et 15 juin sur la place Bellecour 

L’édition 2025 des fêtes consulaire se déroulera les 14 et 15 juin sur la place Bellecour de Lyon afin de célébrer l’ouverture de la ville à l’international.

En partenariat avec les autorités consulaires locales et le Corps consulaire de Lyon, la Ville de Lyon organise depuis maintenant 20 ans les Fêtes Consulaires. Ce grand événement, réunissant près de 30 000 visiteurs chaque année, a pour objectif de valoriser l’ouverture de Lyon sur le monde ainsi que "les richesses et le dynamisme des consulats et des communautés implantés sur le territoire."

Cette année, les Fêtes Consulaires font leur retour les 14 et 15 juin prochains avec comme thème principal les trésors naturels et architecturaux des 70 pays présents pour l’occasion. Plusieurs animations seront proposées au Village sur la place Bellecour, qu’il s’agisse d’ateliers interactifs, de quiz, jeux, expositions, expériences en réalité virtuelle, art ou encore danse. Plusieurs lots sont à gagner.

Le village sera ouvert gratuitement le samedi de 10 heures à 18 heures, puis le dimanche de 12 heures à 17 heures.

Lire aussi : En juin, un mois des fiertés intergénérationnel dans la Métropole de Lyon